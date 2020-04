The Flash, a rischio la partecipazione di Ezra Miller al film: l’attore nel mirino per il video in cui “strozza” una fan (Di mercoledì 15 aprile 2020) The Flash si farà. Con o senza Ezra Miller. In queste ore tutti i siti web legati al mondo cinecomics stanno parlando solo di questo. Badate bene: è solo un rumor, una chiacchiera di corridoio. Anche se molti ben informati vicino alla produzione Warner Bros. dicono che dopo il video finito virale su Twitter in cui Miller strozza, più o meno scherzosamente, una fan dopo averla invitata a “combattere” con lui e dopo averla sbattuta a terra, l’opzione rimpiazzo per il ruolo di Barry Allen/Flash è diventata una possibilità. Fandomwire.com spiega che la Warner non ha ancora preso decisioni ufficiali in merito ma che lo script e il piano di pre-produzione sono terminati e che quindi si procederà con o senza Miller verso l’uscita nel 2022. Apriti cielo. Per il 28enne attore del New Jersey, star in ascesa visto in Animali ... Leggi su ilfattoquotidiano The Flash : il film a rischio cancellazione dopo il video in cui Ezra Miller prende per il collo una fan

Logan Williams | muore a 16 anni il giovanissimo attore di The Flash

The Flash: il film modificherà la continuity dei Worlds of DC?

Dopo quanto successo nell’ultima settimana, tutti gli occhi sono puntati su Ezra Miller e Warner Brothers per capire quale sarà il suo ruolo come Flash nel futuro del DCEU. La settimana scorsa un ...

