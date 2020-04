Tennis | Corrado Barazzutti | “Parlare di date senza un vaccino non lo vedo possibile”

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Non ci sono dubbi che sono settimane molto complicate. L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo è sempre ben presente nel viver quotidiano e il mondo dello sport ne deve fare i conti quotidianamente. Gli eventi risentono della pandemia e i rinvii sono la logica conseguenza. Nel mondo delsarà tutto fermo almeno fino al 13 luglio e i dubbi sulla ripresa dei tornei non mancano. A esprimere il proprio parere su questa situazione particolare, intervistato da Repubblica, è il capitano di Coppa Davis: “Non voglio essere pessimista, ma il più realista possibile. Fino a quando non troveranno unnon potremo tornare alla normalità. Parlare die calendariunnon lopossibile“, le considerazioni di, che ha aggiunto: “Si potrebbe pensare, come sta ...

OA Sport

L'unica certezza, in un periodo che non lascia spazio a considerazioni, è che non avremo del tennis almeno fino al tredici luglio. Per conoscere le sorti della stagione (se non altro quella estiva) ...Il capitano dell’Italia di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, parla così all’Adnkronos degli scenari futuri per il mondo del tennis alla luce dell’emergenza coronavirus. Nei giorni scorsi il presidente ...