Startup e assicurazioni in trincea contro l’odio online

Leggi su wired

(Di mercoledì 15 aprile 2020) (foto: Getty Images)È uno dei primi casi di coronavirus al Sud. La persona contagiata, arrivata in Calabria dal Lodigiano, si è comportata correttamente, segnalando la propria presenza alle autorità e sottoponendosi agli esami del caso, data la provenienza da un territorio a rischio. Tuttavia, prima che arrivi l’esito del tampone, tra chat di paese e blog locali cominciano a circolare nome e cognome dell’uomo, con tanto di collage (falsi) che ne accostano le generalità ad articoli importanti testate nazionali. Come a dire che certe informazioni sono di pubblico dominio. “Ha girato per le strade senza alcune protezione insieme alla moglie, anch’essa risultata positiva” – si legge in uno di questi testi – “mettendo a repentaglio la salute di tutta la popolazione”. Viene diffuso persino l’indirizzo del ...