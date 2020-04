Roma, incendio in palazzo a Tor Bella Monaca: distrutti contatori luce (Di mercoledì 15 aprile 2020) Fiamme nella notte nella torre in via Santa Rita da Cascia 90 a Roma. L’incendio è scoppiato nel seminterrato del palazzo di 14 piani di proprietà Ater a Tor Bella Monaca e ha distrutto i contatori della luce lasciando gli appartamenti senza elettricità. Sul posto sono intervenuti i viglili del fuoco e i tecnici di Acea luce e Italgas. L'articolo Roma, incendio in palazzo a Tor Bella Monaca: distrutti contatori luce proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Roma - incendio a Torre Maura : una persona intossicata

Fiamme nella notte nella torre in via Santa Rita da Cascia 90 a Roma. L'incendio è scoppiato nel seminterrato del palazzo di 14 piani di proprietà Ater a Tor Bella Monaca e ha distrutto i contatori della luce lasciando gli appartamenti senza elettricità. Sul posto sono intervenuti i viglili del fuoco e i tecnici di Acea luce e Italgas.

