Nintendo dice no al crunch e concede tutto il tempo necessario agli sviluppatori per garantire la massima qualità (Di mercoledì 15 aprile 2020) Bloomberg ha recentemente pubblicato un articolo dedicato ad Animal Crossing: New Horizons, un gioco dall'incredibile successo e che è stato considerato come la "fuga" perfetta dalla pandemia di Coronavirus. Tuttavia, all'interno dell'articolo sono emerse anche altre cose interessanti relative al modus operandi di Nintendo.Stando all'articolo di Bloomberg, agli sviluppatori di Nintendo è concesso tutto il tempo necessario per i loro progetti, al fine di garantire che i giochi finali siano all'altezza delle aspettative dei fan. Questo è molto diverso da molte altre aziende del settore.Leggi altro...

