MacBook e iPad potranno ricaricare senza fili l’iPhone (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Foto: Apple)I nuovi MacBook e i futuri iPad potrebbero incorporare una tecnologia molto interessante che riprenderebbe un discorso interrotto prima dell’ufficialità con AirPower ossia quello della ricarica multipla di diversi dispositivi in modalità wireless. Come specificato nel brevetto “Inductive charging between electronic devices” ossia “Ricarica induttiva tra dispositivi elettronici”, il colosso americano sta studiando la possibilità di trasferire carica tra propri gadget partendo proprio dal notebook e dal tablet di casa. Come raffigurato nell’immagine qui sopra, si utilizzerebbe l’area poggia-polsi – ovvero quella a fianco del trackpad e sotto la tastiera – della porzione interna del MacBook come superficie in grado di ricaricare a induzione dispositivi come uno smartphone iPhone oppure come uno ... Leggi su wired iPadOS vs macOS : un iPad può sostituire un MacBook?

iPad Pro vs MacBook Pro

Apple rinnova MacBook Air e iPad Pro : foto - caratteristiche e prezzi (Di mercoledì 15 aprile 2020) (Foto: Apple)I nuovie i futuripotrebbero incorporare una tecnologia molto interessante che riprenderebbe un discorso interrotto prima dell’ufficialità con AirPower ossia quello della ricarica multipla di diversi dispositivi in modalità wireless. Come specificato nel brevetto “Inductive charging between electronic devices” ossia “Ricarica induttiva tra dispositivi elettronici”, il colosso americano sta studiando la possibilità di trasferire carica tra propri gadget partendo proprio dal notebook e dal tablet di casa. Come raffigurato nell’immagine qui sopra, si utilizzerebbe l’area poggia-polsi – ovvero quella a fianco del trackpad e sotto la tastiera – della porzione interna delcome superficie in grado dia induzione dispositivi come uno smartphone iPhone oppure come uno ...

cryptocom_italy : 'Stake Up to Gear Up' inizia oggi?? !! Gli $stakers di $CRO su - godgyman : macbook 2019 / iPad Pro ? - iamamiwhoami66 : fionna iphone ipad macbook imac - Leggenda88 : Nuova Watch Faces del mio Apple Watch Serie 5 in questo periodo di quarantena! Minimal stile @sgnoogle ??… - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Secondo un nuovo report di 'Bloomberg', entro fine anno Apple rilascerà nuove versioni di MacBook Pro (Sia con display d… -