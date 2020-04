«La Regione Lombardia con i malati di COVID-19 nelle RSA ha provocato un aumento dei morti» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Pio Albergo Trivulzio potrebbe mettere nei guai la Regione Lombardia. Perché l’ipotesi di reato su cui lavorano i magistrati è che il PAT, con il suo vertice e l’organizzazione all’interno del polo geriatrico, sia stato fattore di contagio non solo nei suoi reparti, ma «anche all’esterno», nei luoghi della città dove sono stati trasferiti i suoi ospiti risultati positivi e dove hanno vissuto i dipendenti contagiati dal virus. Provocando così «un aumento dei decessi». Il Trivulzio, la Regione Lombardia e la delibera che ha portato COVID-19 nelle RSA Lo scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Sandro De Riccardis che punta il dito sull’ormai famosa delibera di giunta numero XI/2906 dello scorso 8 marzo con cui il Pirellone ha dirottato i pazienti COVID-19 in via di guarigione chiedendo alle Ats ... Leggi su nextquotidiano SALA CONTRO REGIONE LOMBARDIA/ "Insoddisfatta di Milano? Faccia nuova ordinanza"

Coronavirus : da Regione Lombardia 153mila mascherine a trasporto pubblico locale (2)

Nel mirino dei pm le direttive impartite dalla Regione Lombardia alle Rsa. Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta sui decessi sospetti nelle case di riposo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il Pio Albergo Trivulzio potrebbe mettere nei guai la. Perché l’ipotesi di reato su cui lavorano i magistrati è che il PAT, con il suo vertice e l’organizzazione all’interno del polo geriatrico, sia stato fattore di contagio non solo nei suoi reparti, ma «anche all’esterno», nei luoghi della città dove sono stati trasferiti i suoi ospiti risultati positivi e dove hanno vissuto i dipendenti contagiati dal virus. Provocando così «undei decessi». Il Trivulzio, lae la delibera che ha portato-19RSA Lo scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Sandro De Riccardis che punta il dito sull’ormai famosa delibera di giunta numero XI/2906 dello scorso 8 marzo con cui il Pirellone ha dirottato i pazienti-19 in via di guarigione chiedendo alle Ats ...

pfmajorino : Crescono i contagi in #Lombardia e a Milano. Regione chiama in causa i comportamenti dei cittadini. Si scorda di p… - giorgio_gori : Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quar… - davidealgebris : Sono tornato in Italia da solo 1 anno dopo 27 anni all’estero. Ma incompetenza della Regione Lombardia e’ scioccant… - Nico28381186 : RT @vfeltri: Travaglio se la prende con la Lombardia per il virus e dimentica che questa regione ha 1O milioni abitanti mentre le altre reg… - gianny0162 : RT @vfeltri: Travaglio se la prende con la Lombardia per il virus e dimentica che questa regione ha 1O milioni abitanti mentre le altre reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia Dati sulla diffusione del Coronavirus registrati in Regione Lombardia Regione Lombardia METEO LOMBARDIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Le previsioni meteo aggiornate per la regione LOMBARDIA.

Coronavirus, il Piemonte sta per superare l’Emilia

Non è soltanto questione di confinare con la Lombardia. Se il Piemonte resta sul podio delle ... Proprio alla vigilia di Pasqua la nostra regione aveva raggiunto i 62.577 tamponi, contro i 91.579 dell ...

Le previsioni meteo aggiornate per la regione LOMBARDIA.Non è soltanto questione di confinare con la Lombardia. Se il Piemonte resta sul podio delle ... Proprio alla vigilia di Pasqua la nostra regione aveva raggiunto i 62.577 tamponi, contro i 91.579 dell ...