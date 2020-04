Irpinia, registrata una seconda scossa in provincia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna nuova scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 18:38 in provincia di Avellino. E’ la seconda nella giornata di oggi dopo quella registrata questa mattina alle 7.35. L'articolo Irpinia, registrata una seconda scossa in provincia proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUna nuovadi terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è statadall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 18:38 indi Avellino. E’ lanella giornata di oggi dopo quellaquesta mattina alle 7.35. L'articolounainproviene da Anteprima24.it.

