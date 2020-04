Ironia e umorismo nero, dieci anni senza Raimondo. Che sognava di condurre Carramba (Di mercoledì 15 aprile 2020) Avrebbe volentieri condotto Carramba, ma con un finale decisamente alternativo: “Da quanti anni non vede il suo parente? Ehhh, quello non lo rivede più”. L’essenza di Raimondo Vianello era tutta qui. Trasformare la retorica in secchiate d’acqua gelata, la sdolcinatezza in cinismo. Cinismo positivo, capace di strapparti puntualmente la risata.Da dieci anni l’Italia è orfana del suo umorismo nero, dei suoi silenzi, dei suoi sguardi accompagnati un da un sorriso avvolgente.Ironia e umorismo nero, dieci anni senza Raimondo. Che sognava di condurre Carramba pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 08:58. Leggi su blogo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Avrebbe volentieri condotto, ma con un finale decisamente alternativo: “Da quantinon vede il suo parente? Ehhh, quello non lo rivede più”. L’esdiVianello era tutta qui. Trasformare la retorica in secchiate d’acqua gelata, la sdolcinatezza in cinismo. Cinismo positivo, capace di strapparti puntualmente la risata.Dal’Italia è orfana del suo, dei suoi silenzi, dei suoi sguardi accompagnati un da un sorriso avvolgente.. Chedipubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 08:58.

