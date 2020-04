Il grido di dolore degli imprenditori. Furlan: “Ribelliamoci. Conte, ti vengo a prendere a Roma” (video) (Di mercoledì 15 aprile 2020) Un grido di dolore rivolto al premier Giuseppe Conte. Ai “politiconi” che stanno a Roma. E ai burocrati che scrivono i decreti. Che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro. L’imprenditore Simone Furlan, aderente a Fratelli d’Italia, in un video trasmesso a Mario Giordano descrive un dramma. Quello che vivono i piccoli e medi imprenditori. Che il governo finora ha lasciato a mani vuote. In pratica – dice Furlan – ci ha proposto di fallire. O di indebitarci ancora. “Le nostre imprese sono vuote e chiuse. Ho inviato questo video a Giordano per denunciare quello che sta accadendo. Noi imprenditori dovremmo unirci e fare una rivoluzione”. Così nel post che accompagna il filmato. Che mostra la desolazione del suo hotel a 4 stelle chiuso da febbraio. Furlan: Conte ti veniamo a prendere “Stanno massacrando e ... Leggi su secoloditalia “Sono morti…”. Tre lutti in 24 ore - Madonna lancia il suo grido di dolore sui social

Un grido di dolore rivolto al premier Giuseppe Conte. Ai “politiconi” che stanno a Roma. E ai burocrati che scrivono i decreti. Che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro. L’imprenditore Simone ...

Archiviata anche la Pasqua, è ora di dire basta. “Ma basta per davvero. Invito tutti coloro, imprenditori e non, che mi stanno contattando in queste ore e che non sanno più con che straccio di ...

