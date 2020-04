SalernoSal : Il caso lombardo tra errori e sottovalutazioni. Un pezzo magistrale per capire perché... - fdgItaAu : RT @PatroniAndrea: Non so se avete notato, ma #Salvini e gli altri suoi compari sovranelli, da quando il miracolo italiano e lombardo è sta… - turista_percaso : @pinobici @giuliocavalli Domanda semplice: come mai il Veneto non ha subito un 'attacco concentrico' ? In questo c… - f_passerini94 : Caso tipico nel Lombardo ! Ho amici nella stessa situazione in altra città lombarde. Io solo ne conosco diversi.... - n_nad1a : @Fi0nda @pfmajorino @dietnam Ma che cosa dimostra?Dal tuo emisfero boreale hai sentito parlare di ciò che è success… -

Ultime Notizie dalla rete : caso lombardo Coronavirus: la Lombardia è un caso Il Foglio Coronavirus e bambini, le paure che non sanno confessare. Prendeteli sul serio (e non fidatevi del loro sorriso)

In questo caso è probabile che abbia compreso che gli anziani ... regione per regione e provincia per provincia I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia I dati della Lombardia ...

Madre e figlia guarite dal Covid 19 ma ancora positive: il racconto

14 APRILE. Il diario di Laura, 26 anni. «In reparto non puoi parlare con nessuno, così resti da sola a combattere il virus» ...

In questo caso è probabile che abbia compreso che gli anziani ... regione per regione e provincia per provincia I grafici sull’andamento giornaliero dei casi positivi in Italia I dati della Lombardia ...14 APRILE. Il diario di Laura, 26 anni. «In reparto non puoi parlare con nessuno, così resti da sola a combattere il virus» ...