Hotspot Wi-Fi aperti | conoscete tutti i rischi?

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La possibilità di connettersi a unWi-Fi gratuitamente mentre si passeggia per la città, si aspetta un volo in aeroporto o si riposa in un hotel è certamente qualcosa di conveniente. Nonostante ciò, utilizzare questi punti di accesso alla rete pubblici comporta dei. A prescindere dal luogo in cui ci si trova è necessario fare attenzione e prevenire eventuali attacchi cyber-informatici e furti di dati. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni che consentono di proteggere il proprio dispositivo e la propria privacy in un modo più o meno efficace, a patto che vengano utilizzate correttamente. In questo articolo spiegheremo quali sono idei punti di accesso Wi-Fi e quali strategie adottare per proteggersi. Che cosa si intende per Wi-Fi pubblico? Il Wi-Fi è una tecnologia che permette di accedere al world wide web su ...