Delmastro FdI | no al Mes e agli avvoltoi europei che attentano alla nostra sovranità

No al Mes e agli "avvoltoi" europei che vogliono solo attentare alla "sovranità economica italiana". Andrea Delmastro, deputato di Fdi, si scaglia contro il negoziato che il governo sta conducendo in Europa. Interpellato dall'agenzia Dire, il capogruppo di Fdi in commissione Esteri dice: "Tanto tuono' che piovve: all'eurogruppo non si e' parlato di coronabond, di eurobond, cioe' di strumenti per aiutare l'Italia e l'Europa immettendo liquidita' immediata nell'economia reale. Si è parlato pero' del Mes e indorando la pillola la Troika europea ci dice: state tranquilli tanto potete non attivarlo e poi sara' senza condizionalità". Perché indorano la pillola? " Forse perché abbiamo ragione noi di Fratelli d'Italia- insiste Delmastro-

No al Mes e agli “avvoltoi” europei che vogliono solo attentare alla “sovranità economica italiana”. Andrea Delmastro, deputato di Fdi, si scaglia contro il negoziato che il governo sta conducendo in ...

No al Mes e agli "avvoltoi" europei che vogliono solo attentare alla "sovranità economica italiana". Andrea Delmastro, deputato di Fdi, si scaglia contro il negoziato che il governo sta conducendo in ...