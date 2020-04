Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Avremo ondate stagionali, a scuola si tornerà a settembre e in estate dovremo restare nelle vicinanze di casa” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Secondo un team di ricercatori (studio pubblicato su Science), il Coronavirus diventerà un virus stagionale, un po’ come accade con l’influenza. “Penso anche io che sarà così. Adesso però abbiamo una quota di ‘untori’ che sta spegnendosi lentamente, e occorre tempo alla Lombardia per esaurire il suo iceberg di casi“: questo il commento dell virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco all’Adnkronos Salute. “Avremo ondate stagionali, ma anche se la situazione sta migliorando è troppo presto per pensare di riaprire le scuole. Si sposta una gran quantità di gente e i rischi sono troppi. Penso che bambini e ragazzi torneranno a scuola a settembre“. Per quanto riguarda l’estate 2020, “credo che dovremo restare comunque nelle vicinanze di ... Leggi su meteoweb.eu “Il vaccino potrebbe essere inutile”. Coronavirus - è il virologo a spiegare tutto

