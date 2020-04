Coronavirus: Fontana, ‘Buffagni mal interpreta, da 4/5 ripresa graduale concordata’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Il viceministro Buffagni “ha male interpretato quello che diciamo, noi non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono competenza del Governo centrale, sottratta a ogni nostra possibile valutazione. Noi parliamo di graduale ripresa delle attività ordinarie che sarà concordata con il Governo”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando le parole di Stefano Buffagni, convinto che la Regione stia sbagliando. “Io faccio parte – aggiunge in diretta a Stasera Italia – della cabina di regia che provvederà alla riapertura necessaria, ma credo che sia giusto iniziare a pensare come attrezzarsi per convivere con questo virus. Non possiamo restare chiusi”. L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘Buffagni mal interpreta, da 4/5 ripresa graduale ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Fontana - ‘più tamponi di così non possiamo - mancano reagenti’

Coronavirus : Fontana - ‘è la via lombarda alla libertà’

L’opposizione pressa Fontana e Gallera. Per i consiglieri di M5S - Pd e di altri gruppi serve subito una Commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Lombardia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Il viceministro Buffagni “ha maleto quello che diciamo, noi non ci permettiamo di parlare di attività produttive, che sono competenza del Governo centrale, sottratta a ogni nostra possibile valutazione. Noi parliamo didelle attività ordinarie che sarà concordata con il Governo”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio, commentando le parole di Stefano Buffagni, convinto che la Regione stia sbagliando. “Io faccio parte – aggiunge in diretta a Stasera Italia – della cabina di regia che provvederà alla riapertura necessaria, ma credo che sia giusto iniziare a pensare come attrezzarsi per convivere con questo virus. Non possiamo restare chiusi”. L'articolo, ‘Buffagni mal, da 4/5...

pfmajorino : Coronavirus, Majorino attacca Fontana e Gallera: 'Commissariamento della Regione subito, sulla sani… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #FONTANA: 'PRESTO CARENZA DI MASCHERINE E TUTE, QUANDO LE MANDA IL GOVERNO?' - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - CarloUlivi : RT @enniogiannascol: @vfeltri Coronavirus, la guardia di finanza negli uffici della Regione Lombardia, acquisiti documenti per l'inchiesta… - Romy_kitty1 : @Antonie87110299 @savonarola51 @gigi52335676 @matteosalvinimi Mi sa che hai fatto appena appena confusione, eh... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fontana Coronavirus, Fontana: "Impegnati a combattere il virus, collaborazione con chi indaga" La Provincia Coronavirus, Fontana: "Commissariarci? Speculazioni politiche"

"Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E' l'unica cosa da dire a chi vuole speculare nel momento in cui siamo ancora concentrati nella lotta al coronavirus. Sono speculazioni politiche che mi lasci ...

Strade dissestate, la Provincia ridà il via ai lavori sul territorio. Medici: “Interventi urgenti per la sicurezza”

Si tratta di interventi urgenti e non rinviabili, nonostante l’emergenza Coronavirus in atto ... saranno effettuati interventi su un tratto della 148, sulla provinciale Fontana dei Papi, sulla ...

"Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E' l'unica cosa da dire a chi vuole speculare nel momento in cui siamo ancora concentrati nella lotta al coronavirus. Sono speculazioni politiche che mi lasci ...Si tratta di interventi urgenti e non rinviabili, nonostante l’emergenza Coronavirus in atto ... saranno effettuati interventi su un tratto della 148, sulla provinciale Fontana dei Papi, sulla ...