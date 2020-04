Cercate un OnePlus? 10€ ve li regaliamo noi con questo Coupon!

Ultime Notizie dalla rete : Cercate OnePlus

Hardware Upgrade

perchè nel funzionamento a def su tutti i core comunque già arriva a 1,325V e con il folding sono già >70° (tamb ~40°) e quindi non sto a cercare frequenze maggiori aumentando il Vcore ... una ...La giusta evoluzione. La recensione OnePlus tra i veri big del momento e i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro non fanno altro che confermare tutto ciò. Doppia versione come per la generazione precedente con ...