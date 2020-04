Antonella Elia disperata | “Penso sia la fine della mia carriera”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo l’avventura all’internocasa del Grande Fratello Vip,si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi. La showgirl ha parlato del suo percorso e del rapporto con gli altri inquilini, non nascondendo le sue fragilità riguardo il futuro.: “Penso sia lamia carriera”è stata uno dei personaggi più controversiquarta edizione del Grande Fratello. C’è chi l’ha amata e chi l’ha odiata, ma, intervistata la showgirl si è detta soddisfatta del suo percorso. Laha parlatosua esperienza e dei suoi compagni di viaggio, non nascondendo, ovviamente, le sue ostilità verso più di una concorrente: Adriana Volpe, sono felice di aver trovato un’amica. la Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi ...