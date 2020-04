Adriano Panzironi sospeso dall’Agcom: “Life 120 per prevenire il Coronavirus” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non solo bufale e presunti complotti internazionali per spiegare il Coronavirus. Il “guru” della longevità, delle vie facili per stare bene con diete a base di discutibilissimi integratori, è stato bloccato dall’Agcom. Adriano Panzironi è stato obbligato a sospendere per sei mesi la diffusione dei suoi contenuti tv in merito alla diffusione del Coronavirus. Perché sono stati sospesi i suoi programmi tv Nello specifico, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato la sospensione della diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 Sat e sul canale 61 dtt esercitati rispettivamente dalla società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l. a seguito della programmazione del format “Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul ... Leggi su quifinanza Adriano Panzironi bloccato dall’Agcom : “Life 120 per prevenire il Coronavirus”

