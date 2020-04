Trecento ricercatori italiani | «L’Erc è un baluardo per la ricerca | altro che carrozzone»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 aprile 2020) L’importanza dello European Research Council (ERC) per laitaliana ed europea La polemica divampata sui mediaa seguito delle recenti dimissioni dello scienziato Mauro Ferrari da Presidente dello European Research Council (ERC) tende a dipingere quest’ultimo come un organismo gestito da burocrati europei, che finanzia unafine a se stessa e avulsa dai problemi della società, primo fra tutti l’attuale drammatica emergenza Covid-19. Si tratta di una visione profondamente distorta e fuorviante. In un quadro in cui la grande maggioranza dei finanziamenti europei per laè finalizzata a obiettivi di interesse industriale o sociale a breve termine, l’ERC è l’unica agenzia europea che finanzia lasenza che vi sia un indirizzo deciso dall’alto, dunque esclusivamente sulla base delle idee e delle ...