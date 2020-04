Strada Statale Fortorina | riprendono i lavori di pavimentazione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiavviati questa mattina, anche a seguito dell’approvvigionamento del materiale necessario, idi nuovasulla369 “Appulo”, di collegamento tra i Comuni dell’Alta Val Fortore e Benevento. Nel dettaglio le attività – che erano state interrotte nei mesi invernali, in considerazione delle avverse condizioni meteorologiche – interesseranno tratteli maggiormente ammalorate situate tra i territori comunali di Reino, San Bartolomeo in Galdo, Foiano e San Marco dei Cavoti. I, che permetteranno altresì il rifacimento della segnaletica orizzontale, proseguiranno fino alla metà di agosto con senso unico alternato, in funzione dell’avanzamento delle attività. L’esecuzione dell’intervento in questo periodo – in considerazione ...