Pregliasco | “Con la fase 2 attenzione ai luoghi di lavoro | potrebbero diventare piccoli

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Per il virologo Fabrizio, docente dell'Università degli Studi di Milano, "continua a rallentare la crescita dei nuovi contagi, ma siamo ancora lontani dal punto in cui si può mollare la presa". Per il passaggio alla2 è ancora presto ma bisognerà farealla nascita di nuovi focolai che andranno subito spenti: "Occhio ai contatti intra-familiari, quelli lavorativi, quelli nell'Rsa: bisognerà tenere alta la guardia".