Max Versteppen - Protagonista alla V8 Supercars All-Stars ESeries

(Di martedì 14 aprile 2020) Dopo aver un po' snobbato i Virtual Grand Prix di Formula 1, Max Verstappen ha deciso di prendere parte all'AussieAll-, il campionato online con le Supercar V8 australiane. Lolandese correrà negli eventi di Silverstone (Regno Unito) e Barcellona (Spagna).Ospite donore. Il pilota olandese, che è un sim-racer abituale, sarà al volante virtuale della Red Bull Holden con propulsore V8 da 5 litri, che sfoggia una replica della livrea della RB16 di Formula 1. Sarà l'ospite d'onore della gara che vede in pista tutti i team e i piloti ufficiali della serie turismo australiana. "Non vedo l'ora di correre. Sarà una grande sfida, perché non è un'auto con la quale ho girato molto al simulatore, ma sono molto belle da guidare nella vita reale. A Melbourne, facciamo sempre dei giri con le Supercar, quindi sarà ...