Lodovica Comello e il primo compleanno da mamma | «Così connessa e felice»

(Di martedì 14 aprile 2020) Ai tempi del Coronavirus anche i compleanni hanno un altro sapore, e si festeggiano in quarantena, con le persone più care, come è accaduto a Lodovica Comello, che il 13 aprile ha compiuto 30 anni. «Mai avrei immaginato di festeggiarli chiusa in casa, lontano da tutti. Ma mai avrei pensato di sentirmi così connessa, piena e felice», ha scritto la cantante e conduttrice pubblicando uno scatto insieme al marito Tomas Goldschmidt. «In questa foto c’é tutto quello che mi rende più felice. La casa e l’amore. . Grazie a tutti per i messaggini, cin cin», ha aggiunto.