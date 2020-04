La scusa di una donna fermata dai carabinieri | “La tartaruga deve fare una passeggiata”

(Di martedì 14 aprile 2020)a Centocelle nel pomeriggio di Pasquetta la signora, sessant'anni, è stata multata per "inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19". Ovviamente farla passeggiata allanon è uno dei casi previsti per potersi muovere dalla propria abitazione.

mante : Ho pensato che i tempi difficili che stiamo vivendo richiedessero un po’ di moderazione. Così ho pensato di twittar… - borghi_claudio : Scusa @vitocrimi io ti voglio bene ma non puoi scrivere queste sciocchezze. Se non si voleva il MES il VOSTRO minis… - davidealgebris : Sono 20 anni cresciamo meno di tutti. 20% meno di Spagna e Portogallo. Responsabilita’ e 100% solo nostra : 1) Pol… - luckvyone : RT @byunvnte: penso che questa sia una delle scene più belle e significative di tutta la storia. wei wuxian ha tantissimi 'grazie' e 'scusa… - CarmenVolo : @edoardotacconi @MarioCostanzo16 Vittorio Colao, è un dirigente d' azienda, laureato Bocconi , ha ottenuto un maste… -

Ultime Notizie dalla rete : scusa una

Roma Fanpage

Fermata a Centocelle nel pomeriggio di Pasquetta la signora, sessant’anni, è stata multata per “inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19”.Una in tarda mattinata, poi dopo pranzo ... sono dei piccoli normalizzatori della quarantena, un periodo di tempo congelato in cui si perdono i riferimenti come l’ora del caffè, quella della merenda o ...