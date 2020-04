In ricordo di Luciano Pellicani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020) di Marco Patriarcaè stato all’attenzione pubblica per la sua non comune statura accademica e per la direzione brillante della rivista socialista Mondoperaio durante anni cruciali per le sorti di un nuovo socialismo, che egli sperava aperto e liberale in Italia, ma che vedeva pesantemente ricoperto dalla pietra tombale del partito comunista. Come Eric Voegelin, Alain Besançon e pochi altri, vedeva il comunismo come una teologia truccata e, come aveva scritto lo stesso Marx, pensando alla Russia, la “restaurazione del dispotismo orientale”. Non era certo il solo ad attaccare il marxismo comunista teorico e storico, ma fu il solo ad attaccare i comunisti, non tanto per le ragioni ideologiche, ma per il loro istinto demagogico, l’intemerata arte nel falsificare i fatti, manipolare la storia e trafficare con le parole. ...