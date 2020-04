Il vino combatte i batteri che causano mal di gola e placca | lo studio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 14 aprile 2020) Ilchemal didentale: lo. Bere troppo alcol fa male, si sa, su questo non ci piove. Ma ciò non vuol dire che si debba rinunciare del tutto a un buon bicchiere dia pasto, anzi. Rinunciare al, in particolare a quello rosso, potrebbe non essere una buona idea. Ormai ci sono diversi studi, infatti, che hanno messo in rilievo come un bicchiere dipossa addirittura farci bene alla salute. Già negli anni Ottanta ci fu una ricerca che dimostrava come, tra le bevande più diffuse, ilfosse quella in cui patogeni come salmonella ed escherichia coli sopravvivono meno in un periodo di osservazione di 48 ore. Ilchemal diEnjoying red wine Una delle conclusioni dellofu che la sopravvivenza deinelle bevande potrebbe dipendere dal loro grado ...