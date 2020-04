Il modulo per la garanzia fino a 25mila euro sul sito fondidigaranzia del MISE (Di martedì 14 aprile 2020) A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il ministero dello Sviluppo economico “si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti”: è quanto riferisce il MISE in una nota spiegando che “è già disponibile on line sul sito ‘fondidigaranzia’ il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento”. Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, parlando dei prestiti garantiti dallo Stato introdotti col decreto liquidità dell’8 aprile scorso, aveva detto: ... Leggi su nextquotidiano Autocertificazione giornalisti - il modulo che serve per andare sul campo e fare i reportage sulla pandemia

Coronavirus - la Coscioni diffida l'Inps : «Modulo per i 600 euro è inaccessibile ai disabili»

Parma - se non sei antifascista non mangi : incredibile modulo per chiedere i buoni spesa (Di martedì 14 aprile 2020) A seguito della pubblicazione del Decreto liquidità in Gazzetta ufficiale, il ministero dello Sviluppo economico “si è adoperato per rendere immediatamente attuative le misure approvate in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti”: è quanto riferisce ilin una nota spiegando che “è già disponibile on line sul‘fondidi’ ilper la richiesta di, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento”. Il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, parlando dei prestiti garantiti dallo Stato introdotti col decreto liquidità dell’8 aprile scorso, aveva detto: ...

poliziadistato : #13aprile Proseguono controlli #poliziadistato su strade e autostrade. In caso di spostamenti per necessità potet… - marattin : Dopo le modifiche richieste da @ItaliaViva, ecco il nuovo modulo per richiedere la sospensione del mutuo prima casa… - NetflixIT : Steve Carell è il comandante Mark R. Naird e... ok, non ci serve altro, dateci subito il modulo per arruolarci. Spa… - GianniGirotto : #Decretoliquidità: via libera della Commissione #Ue a nuove regole per garanzie a #imprese e #professionisti ??… - andvaccaro : RT @neXtquotidiano: Il modulo per la garanzia fino a 25mila euro sul sito fondidigaranzia del MISE -

Ultime Notizie dalla rete : modulo per Ue: Mise, online modulo per richiedere garanzia fino a 25 mila euro Agenzia Nova L'appello Lavoro, usiamo la crisi per cambiare di Maurizio Landini, Annamaria Furlan, Carmelo Barbagallo

Bisogna insomma cogliere questa occasione per cambiare il nostro modello di sviluppo e ricostruire profondamente il nostro Paese che non vogliamo più sia quello di prima. Vogliamo un Paese che sappia ...

OPERATORE ADDETTO/A AL RIVESTIMENTO

Per attività giudiziale, stragiudiziale ... al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della ...

Bisogna insomma cogliere questa occasione per cambiare il nostro modello di sviluppo e ricostruire profondamente il nostro Paese che non vogliamo più sia quello di prima. Vogliamo un Paese che sappia ...Per attività giudiziale, stragiudiziale ... al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine potrà essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della ...