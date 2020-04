Grey’s Anatomy 16, indiscrezione sul finale: prevista una morte illustre? (Di martedì 14 aprile 2020) TvLine sul finale di Grey’s Anatomy: un personaggio avrebbe perso la vita La notizia, diffusa alcune ore fa dal sito web TvLine, ha dell’incredibile e coinvolge quasi tutti i personaggi di Grey’s Anatomy. A pochi giorni dalla messa in onda del finale anticipato, Micheal Ausiello ha inaspettatamente svelato che nei piani originali di Krista Vernoff un personaggio molto amato del Medical Drama avrebbe dovuto perdere la vita durante la season finale progettata ad inizio stagione. Il giornalista, tramite il supporto di fonti giudicate molto attendibili, ha quindi fatto parzialmente luce sulla storyline conclusiva che avrebbe dovuto coinvolgere tutti i chirurghi del Grey Sloan Memorial. Stando alle parole dell’uomo, nel corso della 16×24 e della 16×25, una terribile esplosione avrebbe messo alla prova Meredith Grey ed il suo team. L’ennesima ... Leggi su lanostratv Grey’s Anatomy 16 - finale : svelata una scena inedita tra Amelia e Link

