‘Gf Vip 4’ | Adriana Volpe lancia una stoccata ad Antonio Zequila e dice la sua sulla

Leggi su isaechia

(Di martedì 14 aprile 2020)è stata una delle protagoniste più amate e più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip che però ha dovuto abbandonare anticipatamente a seguito di un lutto familiare. Intervistata dal giornalista Valerio Palmieri per conto di Chi nello spazio Chi sta a casaha dapprima parlato delle sensazioni vissute all’interno della Casa e ha risposto a chi le ha sempre detto di aver visto sempre del buono in tutti, citando alcuni ex inquilini: Ho sempre pensato che bisogno avere rispetto del pubblico, quando parlavo con Barbara Alberti pensavo che stessi parlando con mia nonna e quindi avevo rispetto anche se non condividevo. Io penso sempre di dover essere efficace, diretta e non essere volgare. … Tutti siamo essere imperfetti e tutti abbiamo un lato bello e io cerco di vedere il mondo con gli occhi ...