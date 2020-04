Elisabetta Canalis Instagram | seducente con le gambe accavallate | «Ci fai volare!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020) L’ex velina di Striscia la Notizia,, è amatissima dal pubblico italiano. Lei con i suoi balletti è rimasta nel cuore di tutti. Oggi in molti la seguono anche attraverso i social. Il profilodiha oltre due milioni di followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure, dai momenti in famiglia agli allenamenti in palestra. Naturalmente Ely, come la chiamano i fan, ogni tanto pubblica anche degli scatti decisamente “sensuali”, come nel caso del suo ultimo post. La showgirl è di una eleganza senza fine, per non parlare della sua incredibile femminilità. Il vestito di piume fascia alla perfezione il suo corpo mettendo in bella mostra le sueperfette. Il post in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche –> Elisa De Panicis, ...