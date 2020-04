Elio Lannutti, parlando della Germania, dice che «abbiamo subito troppi diktat dai nipotini di Hitler» (Di martedì 14 aprile 2020) Parole al veleno del senatore M5S Elio Lannutti a proposito della Germania e di Angela Merkel. L’esponente pentastellato a Palazzo Madama ha commentato sui social network un articolo di Famiglia Cristiana dal titolo Pochi maledetti e subito, l’offerta della Merkel all’Italia in ginocchio. Nell’immagine di copertina, compare proprio la cancelliera tedesca che sembra essere al centro del post polemico del senatore pentastellato. LEGGI ANCHE > Elio Lannutti rilancia la sua candidatura alla commissione banche: «Io antisemita? Ma se vengo dal Pci» Elio Lannutti nipotini Hitler, le parole su Merkel e Germania «L’offerta della Merkel, Sant’Angela patrona d’Europa? – scrive il senatore Lannutti – Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat della Germania e degli Stati canaglia suoi complici!». ... Leggi su giornalettismo Elio Lannutti e i miracoli della vitamina C contro il Coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Elio Lannutti Elio Lannutti, parlando della Germania, dice che «abbiamo subito troppi diktat dai nipotini di Hitler» Giornalettismo.com Coronavirus: M5S, 'da Lannutti parole gravissime e ingiustificate'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle prende nettamente le distanze dalle affermazioni offensive del senatore Elio Lannutti nei confronti del popolo tedesco. La Germania è e resta un ...

M5S: Prendiamo distanze da senatore Lannutti, popolo tedesco è amico

