CorSport: l'Ifab potrebbe prendere in considerazione l'idea dei 5 cambi a partita (Di martedì 14 aprile 2020) Se si riprenderà a giocare lo si farà d'estate. Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport, l'Ifab potrebbe accogliere la proposta lanciata da Claudio Ranieri su Radio1. Ovvero quella di fare cinque sostituzioni per squadra nel corso della stessa partita. Un'ipotesi lanciata ieri a Radio Anch'io Sport, su Radio 1. «Va benissimo giocare tre volte a settimana, ma facciamo cinque cambi a incontro così cercheremo di aiutare i ragazzi a recuperare meglio. Non mi sembra il caso di portare allo stress massimo soprattutto i giocatori colpiti dal coronavirus». Un'idea che trova diversi consensi, scrive il quotidiano sportivo. "In Italia il fronte del sì alla modifica di questa norma pare abbastanza ampio. La Figc e la Lega sono favorevoli, idem diverse squadre e il presidente dell'associazione allenatori, ...

