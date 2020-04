Coronavirus, Salvini torna sul condono: "E' una brutta parola ma siamo in guerra" (Di martedì 14 aprile 2020) "condono è una brutta parola in tempi di pace, ma in tempi di guerra penso che una soluzione di tutte le controversie vada trovata". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini a La7. "La pace fiscale, pace edilizia, il blocco del codice degli appalti. Questo mi aspetto dal governo: cancellare la burocrazia e lasciare fare: quello che non è vietato è permesso. Altrimenti dopo il virus ci sarà la fame che rischia di essere anche peggio", ha aggiunto. Leggi su agi **Coronavirus : Salvini - ‘spero che nessuno si senta politicamente autosufficiente’**

Coronavirus : Salvini - ‘giudicheremo Colao dai fatti - per ora preoccupati’

**Coronavirus : Salvini - ‘da Bruxelles risposta nè concreta nè immediata’** (Di martedì 14 aprile 2020) "è unain tempi di pace, ma in tempi dipenso che una soluzione di tutte le controversie vada trovata". Così il segretario della Lega, Matteoa La7. "La pace fiscale, pace edilizia, il blocco del codice degli appalti. Questo mi aspetto dal governo: cancellare la burocrazia e lasciare fare: quello che non è vietato è permesso. Altrimenti dopo il virus ci sarà la fame che rischia di essere anche peggio", ha aggiunto.

ricpuglisi : Se SALVINI tornasse al potere potremmo finire in una situazione FOLLE in cui contemporaneamente gira il… - LegaSalvini : #CORONAVIRUS, #SALVINI: 'SE IL GOVERNO NON VUOLE IL MES, VOTI NOSTRA PROPOSTA PER REVOCA TRATTATO' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Salvini: far aprire chi può o disastro economico #matteosalvini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Salvini: far aprire chi può o disastro economico #matteosalvini - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa ??#Salvini e #Meloni sono dei MISERABILI ANTI ITALIANI che diffondono #FakeNews che f… -