Coronavirus, mascherine: i modelli migliori e le differenze tra FFP3, FFP2 e chirurgiche monouso (Di martedì 14 aprile 2020) In questi giorni l’Italia sta iniziando a guardare ai dati, pur sempre allarmanti e drammatici, dei contagi e dei decessi per il Coronavirus con un certo livello di maggior ottimismo. Le curve, come ormai abbiamo imparato a chiamarle e a conoscerle, dimostrano che il picco è alle spalle, che i morti stanno diminuendo così come i ricoverati in terapia intensiva e che, soprattutto, gli italiani stanno rispondendo complessivamente bene agli ordini di isolamento. Questo percorso di mutua tutela, ha permesso di avvicinarci e toccare con mano la cosiddetta Fase 2, con le prime attività che riaprono e una graduale fase di avvicinamento alla normalità. Ma sarà, e resterà così a lungo, una normalità con mascherina e guanti. Sì, perchè, come ha detto l’Oms, dovremo continuare ad usare la ... Leggi su italiasera Mascherine Coronavirus : fino a quando vanno usate e quale modello

Anticipare la Fase 2? Galli frena : «In estate senza mascherine solo se rispettiamo oggi le regole : il Coronavirus è sempre aggressivo»

