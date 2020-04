Coronavirus, l’Iss avverte: “Succederà a maggio, dovremo stare molto attenti” (Di martedì 14 aprile 2020) Meglio dirlo subito: i contagi di Coronavirus non arriveranno a zero a maggio. A spiegarlo e a fornire questa previsione realistica su quanto avverrà è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Durante la quotidiana conferenza stampa in cui viene fornito il bollettino dei nuovi casi in Italia, Rezza precisa: “A maggio non arriveremo a zero contagi. Il virus non stopperà la sua circolazione”. E Rezza fa anche un parallelo con la Cina: “Forse a Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili, ma stanno comunque avendo casi di ritorno. Avremo una tendenza alla diminuzione, ma il virus continuerà a circolare”. Rezza sottolinea che siamo ancora nel pieno della fase uno e sottolinea: “Dobbiamo essere pronti per la fase 2 in modo che quando si creeranno focolai ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - l’Iss : “Cibo sano per non ingrassare e dormire bene”

Coronavirus - l’ISS conferma il trend positivo : “Curva in decrescita - le misure sono efficaci. Numero di morti alto a causa del tempo di decorso della malattia”

Coronavirus - l’ISS conferma il trend positivo : “Curva in decrescita - le misure sono efficaci” (Di martedì 14 aprile 2020) Meglio dirlo subito: i contagi dinon arriveranno a zero a. A spiegarlo e a fornire questa previsione realistica su quanto avverrà è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Durante la quotidiana conferenza stampa in cui viene fornito il bollettino dei nuovi casi in Italia, Rezza precisa: “Anon arriveremo a zero contagi. Il virus non stopperà la sua circolazione”. E Rezza fa anche un parallelo con la Cina: “Forse a Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili, ma stanno comunque avendo casi di ritorno. Avremo una tendenza alla diminuzione, ma il virus continuerà a circolare”. Rezza sottolinea che siamo ancora nel pieno della fase uno e sottolinea: “Dobbiamo essere pronti per la fase 2 in modo che quando si creeranno focolai ...

istsupsan : Le misure di contenimento del #coronavirus hanno avuto un effetto positivo sull'indice di riproducibilità (R0), fac… - lorepregliasco : Mi è tornato in mente quando qualcuno, nel tentativo un po' goffo di minimizzare l'emergenza, dichiarava che in rea… - repubblica : Coronavirus, Rezza (Iss): 'Far ripartire il calcio? Non darei l'ok' [aggiornamento delle 20:05] - GiovanniDelGia : RT @istsupsan: Le misure di contenimento del #coronavirus hanno avuto un effetto positivo sull'indice di riproducibilità (R0), facendolo di… - ZzuCicciu : RT @LaNotiziaTweet: Non si arresta l'aumento dei contagi e delle vittime. Ma continuano a calare i ricoveri. Rezza (Iss): 'Siamo ancora nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Iss Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera