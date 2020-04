Coronavirus, l’Europa dev’essere una famiglia e non una società per azioni (Di martedì 14 aprile 2020) Chi ha avuto a che fare con dei banchieri per grosse somme di denaro da ottenere in prestito sa perfettamente quanto poco di ideale ci sia in quegli incontri e in quelle operazioni. Da entrambe le parti si pensa solo a dei precisi interessi. L’imprenditore all’interesse, e al rischio, suo e della sua impresa. Il banchiere all’interesse, e al minor rischio possibile, della banca e dei risparmiatori (che a loro volta hanno prestato soldi alla banca). Io, per mia ventura, ho avuto l’occasione di stare da entrambe le parti del tavolo e ho conosciuto lo stato d’animo e il potere contrattuale di entrambe i soggetti. Cordiali, istruiti, volenterosi di scandagliare fin nel profondo l’operazione proposta, e apparentemente affabili, ma fermi entrambi nelle loro diverse posizioni. Ma poi, quasi sempre si trova lo spiraglio di qualche piccola concessione fatta di ... Leggi su ilfattoquotidiano La lotta dell’Europa contro il Coronavirus

