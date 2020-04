Coronavirus | dopo Google-FB | anche da Apple dati sulla mobilità attraverso le mappe

(Di martedì 14 aprile 2020) In Italia, gli spostamenti crollati dell'87% al 12 aprile. L'azienda specificaprivacy: "Non associamo idi mobilità all'IDdegli utenti, né registriamo la cronologia"

reportrai3 : Che mondo sarà passata la pandemia? Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia: «Se dopo il Coronavirus l’Europa… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni regis… - istsupsan : Le misure di contenimento del #coronavirus hanno avuto un effetto positivo sull'indice di riproducibilità (R0), fac… - SkySport : Serie A, 4 punti per ripartire: il protocollo della Figc sarà così - GiorgioAntonel1 : RT @virginiaraggi: #coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni registrate… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dopo

Corriere della Sera

Ci sono sciami di virus, non bisogna inseguirlo ma fotografarlo, capendo anche la copertura dell'immunità di gregge": così la virologa Ilaria Capua intervenendo a DiMartedì per parlare della pandemia ...LEGGI ANCHE: Tasso di mortalità Coronavirus: i dati per età, sesso e patologie pregresse I ricercatori hanno osservato che l’eparina attrae il virus che si attacca alla molecola del farmaco invece che ...