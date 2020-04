Coronavirus | a settembre bisognerà aprire con la didattica a distanza Cosa ne pensa Anief

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Mentre alcuni Paesi europei vogliono sperimentare un rientro graduale in aula, per aiutare le famiglie e garantire il diritto all’istruzione, da noi non succederà nulla prima di. “Un anno scolastico sta finendo un altro sta per iniziare. Ogni giorno la stampa si occupa di come dovrà iniziare il nuovo anno scolastico. Ci sono diverse ipotesi in campo, ma noi sappiamo pure che nelle altre parti d’Europa sta ricominciando a metà maggio: in Germania, in Francia, in Olanda. Allora – afferma Marcello Pacifico presidente nazionale– chiediamo al governo di avere una certezza, perché gli esperti soprattutto che vengono consultati dal governo ci devono spiegare per quale motivo in alcuni paesi si può iniziare e in altri no. Se è un atteggiamento prudenziale, se è dovuto al diverso ...