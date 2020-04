++Campania | 246 morti in un mese++

(Di martedì 14 aprile 2020) 14 aprile – Al netto dei risultati dei laboratori presso gli ospedali di Benevento e di Eboli, non acquisiti e non trasmessi dalla Unità di Crisi della Regione Campania alle ore 22 del 13 aprile, il – comunque – deciso aumento nel numero giornaliero dei nuovi positivi non incide – dati i tempi dello sviluppo della malattia e dell’eventuale peggioramento della stessa – su tendenze e andamenti, al ribasso, in Campania. I nuovi positivi salgono dai 66 della Domenica di Pasqua ai 99 di Pasquetta – su una base pressoché uguale di tamponi somministrati (1.322 domenica, 1.324 lunedì) – attestando il numero assoluto dei contagiati a 3.769. L’aumento giornaliero è il più alto degli ultimi sei giorni con la relativa percentuale che schizza dal 5 al 7.5. Ci sono però anche due buone notizie: ...

Inoltre, dai dati della Protezione civile è emerso che sono 31.265 i malati in Lombardia (1.007 in più rispetto a ieri), 13.672 in Emilia-Romagna (+177), 12.505 in Piemonte (+335), 10.729 in Veneto ...La tabella dal ministero della Salute REGIONE PER REGIONE - Sono 31.265 gli attualmente positivi in Lombardia (1.007 in più rispetto a ieri), 13.672 in Emilia-Romagna (+177), 12.505 in Piemonte (+335) ...