Auto ferme in quarantena, batteria scarica? 3 modi per non restare a piedi (Di martedì 14 aprile 2020) Cosa faremo quando, a causa delle restrizioni proveremo a mettere in moto l’Auto dopo tanto tempo ? Probabilmente, la batteria sarà scarica, quindi… Fonte foto: (Getty Images)Cosa succederà quando ci sarà finalmente consentito di uscire di casa e magari percorrere tratti medio-lunghi ? Inevitabilmente, andremo a rispolverare la nostra cara vecchia Auto, di cui forse sentivamo anche la mancanza. Ma andrà tutto come previsto ? Probabilmente, all’inizio avremo qualche difficoltà a farla partire. Con il periodo di stop forzato, causa Covid-19, potremmo non vedere la nostra Automobile da un po’ ed il rischio è quello di rivederla, quando la batteria sarà scarica. Ecco allora, tre consigli da seguire, in caso di mancata partenza. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: CORONAVIRUS: ECCO COME GLI ITALIANI HANNO ... Leggi su chenews Rc Auto - rimborso per le auto ferme?/ Codacons all'attacco delle assicurazioni

Cronavirus - Codacons : “Con vetture ferme perdite per 1 - 3 miliardi di euro al mese in RC Auto. Servono rimborsi e sconti”

Manutenzione - Coronavirus e auto ferme : così si curano i pneumatici - SCHEDE (Di martedì 14 aprile 2020) Cosa faremo quando, a causa delle restrizioni proveremo a mettere in moto l’dopo tanto tempo ? Probabilmente, lasarà, quindi… Fonte foto: (Getty Images)Cosa succederà quando ci sarà finalmente consentito di uscire di casa e magari percorrere tratti medio-lunghi ? Inevitabilmente, andremo a rispolverare la nostra cara vecchia, di cui forse sentivamo anche la mancanza. Ma andrà tutto come previsto ? Probabilmente, all’inizio avremo qualche difficoltà a farla partire. Con il periodo di stop forzato, causa Covid-19, potremmo non vedere la nostramobile da un po’ ed il rischio è quello di rivederla, quando lasarà. Ecco allora, tre consigli da seguire, in caso di mancata partenza. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: CORONAVIRUS: ECCO COME GLI ITALIANI HANNO ...

tonimenghini : RT @rimmel83837671: Visto che ci viene ripetuto quotidianamente 'ognuno faccia la sua parte ', non sarebbe il caso che le assicurazioni a… - CiccioAmar82 : RT @ElioLannutti: RcAuto, rimborso per auto ferme: Codacons all'attacco. Sacrosanto. L’emendamento presentato, approvato in forma edulcorat… - Nonnadinano : RT @MassimoMainard1: RcAuto, rimborso per auto ferme: Codacons all'attacco - MassimoMainard1 : RcAuto, rimborso per auto ferme: Codacons all'attacco - caterino_teresa : RT @ANSA_Motori: I limiti agli spostamenti a causa del lockdown hanno prodotto un danno economico per gli automobilisti italiani, che si ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ferme Pneumatici in quarantena, ecco cosa fare Avvenire RcAuto, rimborso per auto ferme: Codacons all'attacco

Tutto cio' - fa notare il Codacons - mentre crolla l'incidentalita' sulle strade italiane come conseguenza dei limiti agli spostamenti, al punto che i sinistri a marzo sono scesi ...

La pioggia non ferma i controlli, multato 54enne che andava a controllare la casa estiva

Nemmeno la pioggia ferma i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme anti diffusione ... estiva di una parente situata in una delle contrade della cittadina adriatica pertanto ...

Tutto cio' - fa notare il Codacons - mentre crolla l'incidentalita' sulle strade italiane come conseguenza dei limiti agli spostamenti, al punto che i sinistri a marzo sono scesi ...Nemmeno la pioggia ferma i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme anti diffusione ... estiva di una parente situata in una delle contrade della cittadina adriatica pertanto ...