Un cane dimostra di conoscere perfettamente il suono del suo spuntino preferito VIDEO

Questa è la storia di un cane che ha lasciato senza parole il suo proprietario. Mai si sarebbe aspettato una cosa del genere. Questo pastore tedesco è in grado di riconoscere il suono della confezione dei suoi snack preferiti. Anche se il proprietario cerca di trarlo in inganno. I nostri fedeli amici a quattrozampe riescono sempre a stupirci. Non sappiamo come fanno, ma sono in grado di fare cose che a noi esseri umani appaiono decisamente insolite, stravaganti, particolari. Sarà perché loro hanno i sensi più affinati rispetto ai nostri, ma sono in grado di percepire e riconoscere molto meglio di quanto riusciamo a fare noi. Sia quando si tratta di fiutare con il loro bel tartufo nero, sia quando si tratta di ascoltare. L'udito dei cani è più sviluppato.

Cercare un oggetto? Ecco come insegnarlo al cane!

RESTIAMO A CASA - La capacità del cane di saper riconoscere e cercare un oggetto dimostra che il cane è capace di apprendere per deduzione, individuando un oggetto in un gruppo di oggetti conosciuti.

