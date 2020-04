Leonori | Regione Lazio verso fase 2 | bene supporto esperti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020) Roma – “Saper immaginare e progettare il nostro futuro ci aiutera’ non solo a orientare le scelte che Giunta e Consiglio dovranno fare, ma anche a supportare le realta’ economiche, produttive e sociali che nella nostrachiedono, oltre a uneconomico che a livello nazionale regionale si sta mettendo in campo con i diversi piani, anche di capire come potra’ cambiare il mondo intorno a noi. La fine delladi emergenza ci mettera’ davanti a un modello sociale ed economico diche a oggi e’ ancora difficile immaginare. Il progetto del presidente Zingaretti e del vicepresidente Leodori di affiancare i lavori e le scelte dellacon un team die’ un’ottima iniziativa”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd alla, Marta. “Ripensare la riorganizzazione del ...