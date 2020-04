Coronavirus, Fontana riaccende la polemica: ‘Errori? Noi abbiamo seguito i protocolli’ (Di lunedì 13 aprile 2020) Emergenza Coronavirus in Lombardia, Fontana: “Io vorrei che mi facessero delle contestazioni specifiche sugli errori. Purtroppo noi abbiamo seguito i protocolli”. Fontana sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia: “abbiamo seguito i protocolli”. Continua la polemica tra la Regione Lombardia e Roma sul Coronavirus. O meglio sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Milano CoronavirusCoronavirus in Lombardia, Fontana: “Errori? Purtroppo abbiamo seguito i protocolli” Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, rispondendo alle domande, ha difeso l’operato della Regione facendo sapere che le autorità locali si sono limitate ad applicare i protocolli. “Io vorrei che mi facessero delle contestazioni specifiche sugli errori. Purtroppo noi abbiamo seguito i protocolli, abbiamo fatto tutte le scelte in accordo con ... Leggi su newsmondo Coronavirus - perché in Lombardia i casi aumentano. Fontana : "Presto la discesa verticale"

"In Lombardia abbiamo seguito i protocolli, abbiamo fatto tutte le scelte in accordo con l'Istituto superiore di Sanità". Il governatore Attilio Fontana replica alle critiche sulla gestione dell'emerg ...

Fontana ottimista: "Presto il calo verticale del contagio"

"Mi auguro che presto si vedano gli effetti benefici di questa chiusura, perché stiamo ancora vivendo le code del periodo in cui invece eravamo semichiusi" ...

