Capello sicuro | «Al Milan oggi manca Ariedo Braida»

(Di lunedì 13 aprile 2020) Fabiosottolinea quanto aldimanchi una figura come quella di, ex direttore sportivo rossonero Intervenuto nel corso dell'intervista ad Adriano Galliani su Sky Sport, Fabioha spiegato quantoilsoffra dell'assenza di una figura come quella di. Ecco le parole dell'allenatore sull'ex direttore sportivo del Diavolo. «Perché il duo Berlusconi-Galliani ha funzionato? Era un gruppo che capiva di calcio e aveva in tutte le posizioni gli uomini giusti: l'ambizione e la fantasia di Galliani, la metodicità di Berlusconi e la bravura di capire la qualità dei giocatori da parte di, che oraal».