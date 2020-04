Lecce, tragedia familiare: bimbo di 8 mesi muore azzannato dal cane (Di domenica 12 aprile 2020) Lecce, tragedia familiare: bimbo di 8 mesi muore azzannato dal cane che i genitori tenevano in casa Una tragedia si è consumata proprio alla vigilia di Pasqua in provincia di Lecce, esattamente nel piccolo centro di Tricase. Un bimbo di appena 8 mesi è stato ucciso dal cane di famiglia che era in casa con … L'articolo Lecce, tragedia familiare: bimbo di 8 mesi muore azzannato dal cane proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 12 aprile 2020)di 8dalche i genitori tenevano in casa Unasi è consumata proprio alla vigilia di Pasqua in provincia di, esattamente nel piccolo centro di Tricase. Undi appena 8è stato ucciso daldi famiglia che era in casa con … L'articolodi 8dalproviene da www.inews24.it.

