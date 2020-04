Occhiali appannati a causa della mascherina? Due trucchi per risolvere il problema! (Di sabato 11 aprile 2020) Mascherine e Occhiali non vanno molto d'accordo: alzi la mano chi non si è ritrovato almeno una volta carico di buste della spesa e con gli Occhiali completamente appannati. Per chi deve necessariamente indossare gli Occhiali da vista anche quell'unica volta alla settimana dedicata alla spesa e alle consuete commissioni può diventare un po' difficoltoso. Bene, anche a questo piccolo nuovo "inconveniente" da Coronavirus c'è un rimedio, anzi più di uno. (Continua...) Forse non tutti se ne sono accorti ma nella parte superiore della mascherina (quella chirurgica, la più comune) è inserito un sottile ferretto flessibile che ci consente di adattarla al nostro volto: piegandolo delicatamente possiamo dare alla mascherina la forma giusta per aderire bene al naso, in modo tale che il fiato esca dai lati anziché dalla ... Leggi su howtodofor (Di sabato 11 aprile 2020) Mascherine enon vanno molto d'accordo: alzi la mano chi non si è ritrovato almeno una volta carico di bustespesa e con glicompletamente. Per chi deve necessariamente indossare glida vista anche quell'unica volta alla settimana dedicata alla spesa e alle consuete commissioni può diventare un po' difficoltoso. Bene, anche a questo piccolo nuovo "inconveniente" da Coronavirus c'è un rimedio, anzi più di uno. (Continua...) Forse non tutti se ne sono accorti ma nella parte superiore(quella chirurgica, la più comune) è inserito un sottile ferretto flessibile che ci consente di adattarla al nostro volto: piegandolo delicatamente possiamo dare allala forma giusta per aderire bene al naso, in modo tale che il fiato esca dai lati anziché dalla ...

Nello1896 : @grigio2 Sarà un casino sfogliare le pagine,con i guanti,sbavando nella mascherina,con gli occhiali appannati...alm… - A_Ginger : @masinutoscana Io metto un fazzolettino di carta sul naso, mascherina e sopra gli occhiali un po' più in giù del solito, mai appannati. - LaCamyG : RT @francesco_frenk: Twitter per il sociale. Tutorial: come non far appannare gli occhiali con la mascherina addosso. 1. Prendete la masc… - francesco_frenk : Twitter per il sociale. Tutorial: come non far appannare gli occhiali con la mascherina addosso. 1. Prendete la m… - giannidani : @_iaci Infatti ho sempre gli occhiali appannati. ???? -