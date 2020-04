Mascherine fai da te: 4 progetti con filtro e senza cuciture! (Di sabato 11 aprile 2020) Mascherine fai da te: 4 progetti semplici con filtro. Quando si esce di casa vige l’obbligo di indossare una mascherina per proteggere naso e bocca. Ma come fare se non si trovano in commercio o se non abbiamo la possibilità di acquistarle? Possiamo realizzarle in casa con pochissimi materiali. Ecco quattro straordinari progetti che non richiedono l’uso di cuciture. Primo progetto per realizzare le Mascherine Per creare queste Mascherine, serviranno: Un foglio di carta Un paio di forbici e un taglierino Una penna o un pennarello Delle tovagliette americane plastificate colorate Dei ferma campioni di metallo Dei collant colorati. Realizzare questa mascherina è molto semplice basterà iniziare con il disegnare un rettangolo arrotondato su un foglio di carta e ritagliarlo con le forbici. Prendere una tovaglietta americana e capovolgerla dal lato non ... Leggi su pianetadonne.blog L’appello dell’esperto : “No alle mascherine fai da te - sono inutili contro il coronavirus”

