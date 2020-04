La veglia di Francesco nell' ora più buia Non mettiamo una pietra sopra la

Leggi su agi

(Di sabato 11 aprile 2020) Le campane si sciolgono nel Gloria, ai lati della facciata di San Pietro, e il loro suono si sente per il centro di una Roma deserta come lo è la basilica. Terzo e ultimo giorno del Triduo: Papaanche oggi passa sotto le navate vuote mentre il canto gregoriano rimbomba tra le volte. Quelle delle campane sono le prime note di speranza dopo giorni di particolare mestizia. Il resto è stato, finora, ombra e tristezza. Ma Bergoglio, che pronuncia la sua omelia qualche minuto dopo, chiama l'umanità alla speranza, perché oggi è la vigilia del cambiamento della storia. E di questo cambiamento traccia anche il profilo. Quanto alla strada, la indicano ancora una volta delle donne, l'elemento femminile che in tante occasione il Pontefice ha fatto intendere di volere; presentea stessa Chiesa. Sì, ...