Il bollettino: i contagi aumentano già prima di Pasqua. Tra due settimane, una nuova ondata? (Di sabato 11 aprile 2020) Aumenta di nuovo la curva del contagio da coronavirus. Molto pesa il dato della Lombardia, ma a preoccupare è il trend pre-Pasquale, visto che il "peggio" da questo punto di vista, potrebbe registrarsi con un paio di settimane di ritardo da oggi, quando verrà fotografata la "leggerezza" di molti italiani invogliati a uscire e "strappare" alla quarantena. Stando al bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli, si è superata quota 100mila infetti: per la precisione, sono ora 100.269 le persone contagiate, con 1.996 casi in più di ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.396. Il totale dei casi è di 152.27, a cui vanno sottratte le 19.468 vittime (619 morti nelle ultime 24 ore) e i 32.534 guariti. Il lato positivo è il calo confermato del numero delle persone in terapia intensiva: ... Leggi su liberoquotidiano Bollettino coronavirus 11 aprile 2020 : morti - contagiati e guariti

Coronavirus - bollettino 11 aprile : 4694 nuovi contagi - oggi 2079 guariti in Italia

Coronavirus - il bollettino delle 18 : +1.996 contagi - aumentano ancora i guariti (Di sabato 11 aprile 2020) Aumenta di nuovo la curva delo da coronavirus. Molto pesa il dato della Lombardia, ma a preoccupare è il trend pre-le, visto che il "peggio" da questo punto di vista, potrebbe registrarsi con un paio didi ritardo da oggi, quando verrà fotografata la "leggerezza" di molti italiani invogliati a uscire e "strappare" alla quarantena. Stando aldella Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli, si è superata quota 100mila infetti: per la precisione, sono ora 100.269 le personeate, con 1.996 casi in più di ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 1.396. Il totale dei casi è di 152.27, a cui vanno sottratte le 19.468 vittime (619 morti nelle ultime 24 ore) e i 32.534 guariti. Il lato positivo è il calo confermato del numero delle persone in terapia intensiva: ...

LaStampa : Coronavirus, il bollettino di giornata: la curva dei contagi torna a salire. Anche le vittime delle ultime 24 ore s… - SkyTG24 : Coronavirus, in Italia 19.468 vittime: 619 in più rispetto a ieri - TgrVeneto : Il report della Regione, #coronavirus in #Veneto: 309 nuovi casi. Scendono i ricoveri totali #ioseguotgr… - infoitinterno : Coronavirus Emilia-Romagna, bollettino 11 aprile: +507 contagi, si contano 84 morti - gkorps : RT @GIMBE: ??Più tamponi, blocco non totale, non ottimale gestione dei casi positivi in casa: queste 3 le cause della troppo lenta discesa… -