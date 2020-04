Coronavirus: Mattarella, ‘Pasqua in solitudine per tanti e anche per me’ (Di sabato 11 aprile 2020) Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Questo giorno sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio alla vigilia di Pasqua. L'articolo Coronavirus: Mattarella, ‘Pasqua in solitudine per tanti e anche per me’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : il testo del videomessaggio del Presidente Mattarella per la Pasqua (2)

